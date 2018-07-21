Karşıyaka hentbolda Süper Lig'de

İZMİR, ()

Karşıyaka Belediyespor, yeni sezonda Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 2015 yılında kurulan takım ilk yılında 2'nci Lig'de, son iki sezonda da 1'inci Lig'de mücadele etti. A Takım, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 2018-2019 Erkekler Süper Lig'e davet edildi. Bu başarının kulüp tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Bize bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Karşıyaka'yı sporun başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Akpınar, "Bu amaçla son 4 yılda önemli atılımlar yaptık. Karşıyaka Belediyespor bünyesinde 2014 öncesinde 3 olan branş sayısını 20'ye, lisanslı sporcu sayısını da 80'den 978'e çıkardık. En önemli başarıları elde ettiğimiz branşlardan biri de hentbol oldu" diye konuştu. Karşıyaka'yı Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını söyleyen Antrenörü Metin Parlak da "Diğer kulüplere kıyasla küçük bir bütçeyle, imkanlarımız ve sporcularımızla, amatör ruhla bu noktaya gelmek ciddi başarı. Destekleri için Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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