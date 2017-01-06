Karşıyaka, hazırlık maçında mağlup oldu

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşıyaka teknik direktörü Turgut Uçar, kulübün transfer yasaklısı olduğunu "Gelecek sezon bize katkı sağlayacak yeni gençlere de şans tanıdık. Anadolu Selçukspor karşısında iki yarıda da farklı karma takımlarla mücadele ettik. İdeal kadromuzla oynamadık" dedi.

Kampta pazar günü Kartalspor'la bir özel karşılaşma daha yapacaklarını söyleyen teknik adam, "Kartalspor önünde ideal 11'imizle sahaya çıkacağız. Artık lig haftasına giriyoruz. Kamp iyi gidiyor, çalışmalardan memnunum" diye konuştu. Yeşil kırmızılılarda gözü mikrop kapan forvet Battal'ın 2 gündür antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Karşıyaka, ligde 14 Ocak'ta Bugsaşspor'u konuk edecek. FOTOĞRAFLI