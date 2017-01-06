Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Karşıyaka, hazırlık maçında mağlup oldu

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşıyaka teknik direktörü Turgut Uçar, kulübün transfer yasaklısı olduğunu "Gelecek...

Karşıyaka, hazırlık maçında mağlup oldu
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu.
Karşıyaka teknik direktörü Turgut Uçar, kulübün transfer yasaklısı olduğunu "Gelecek sezon bize katkı sağlayacak yeni gençlere de şans tanıdık. Anadolu Selçukspor karşısında iki yarıda da farklı karma takımlarla mücadele ettik. İdeal kadromuzla oynamadık" dedi.
Kampta pazar günü Kartalspor'la bir özel karşılaşma daha yapacaklarını söyleyen teknik adam, "Kartalspor önünde ideal 11'imizle sahaya çıkacağız. Artık lig haftasına giriyoruz. Kamp iyi gidiyor, çalışmalardan memnunum" diye konuştu. Yeşil kırmızılılarda gözü mikrop kapan forvet Battal'ın 2 gündür antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Karşıyaka, ligde 14 Ocak'ta Bugsaşspor'u konuk edecek.

FOTOĞRAFLI    

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55