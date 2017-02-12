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Karşıyaka-Hatayspor Notlar

KARŞIYAKA, Hatayspor maçını iç sahadaki son Ankaragücü mücadelesi sonrası alınan 1 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun oynadı. Karşıyaka, bu sezon ilk kez evinde taraftarının olmadığı maça çıktı. Konuk Hatayspor’dan ise...

Karşıyaka-Hatayspor Notlar
KARŞIYAKA, Hatayspor maçını iç sahadaki son Ankaragücü mücadelesi sonrası alınan 1 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun oynadı. Karşıyaka, bu sezon ilk kez evinde taraftarının olmadığı maça çıktı. Konuk Hatayspor’dan ise az sayıda taraftar takımlarını izlemeye geldi. Karşıyaka’ya protokoldeki yöneticiler destek verdi.
Hafta içinde önce oynatılmadığı için tepki gösteren Onur Kıntaş, ardından Teknik Direktör Turgut Uçar’la tartışan Ali Say’ın kadro dışı kaldığı Karşıyaka’da ilk 11’de tek değişiklik vardı. Deplasmanda 6-0 kazanılan son Erciyesspor maçından farklı olarak 11’de Ali Say’ın yerine cezası biten Arif oynadı.
Yeşil kırmızılılarda üst adalesindeki sakatlığı geçen Mustafa Aşan, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı. Mustafa yerine ilk 11’de geçen hafta olduğu gibi yine asıl mevkisi stoper olan Abdülhamit görev yaptı.
Ali Say’ın kadro dışı bırakılmasının ardından Başkan Mutlu Altuğ’un yaptığı açıklamalara tepki gösterip istifanın eşiğinden dönen Karşıyaka Teknik Direktörü Turgut Uçar, oyuncularını maça motive etmeye çalıştı. Ali Say, mücadeleyi tribünden izledi.
Karşıyaka’nın futbolcuları, son 7 maçta dördüncü kez kırmızı kart gördü. Tayfun, ilk yarıda 1 dakika içinde gördüğü jet 2 sarı kartla oyun dışı kaldı. Gurbetçi futbolcuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

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