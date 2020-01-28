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Karşıyaka - Göztepe: 3-0
SPOR 28.01.2020, 21:44
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Kadınlar Voleybol 1'nci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setlerini ev sahibi ekip 25-10, 25-18 ve 25-13'lük skorlarla kazandı. Bu sonuçla Karşıyaka Play-Off yarışını sürdürürken, Göztepe alt sıralardan kurtulamadı. Karşıyakalı taraftarlar salonu doldururken, 150 kadar Göztepeli de takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılı takım müsabaka sonunda galibiyeti taraftarıyla kutladı.
İzmir Emniyeti, maç öncesi salon çevresinde ve maç sırasında salonda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ezeli rakip olan iki takım taraftarları arasında küfürleşmeler dışında taşkınlık yaşanmadı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setlerini ev sahibi ekip 25-10, 25-18 ve 25-13'lük skorlarla kazandı. Bu sonuçla Karşıyaka Play-Off yarışını sürdürürken, Göztepe alt sıralardan kurtulamadı. Karşıyakalı taraftarlar salonu doldururken, 150 kadar Göztepeli de takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılı takım müsabaka sonunda galibiyeti taraftarıyla kutladı.
İzmir Emniyeti, maç öncesi salon çevresinde ve maç sırasında salonda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ezeli rakip olan iki takım taraftarları arasında küfürleşmeler dışında taşkınlık yaşanmadı.
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