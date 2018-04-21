Karşıyaka, gençlerle Konya'da

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ottocool Karagümrük'e yenilerek bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını yitirerek TFF 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka, yarın Konya Anadolu Selçukspor deplasmanına çıkacak.

Büyükşehir Belediye Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Tarihinde 38 yıl sonra 3'üncü Lig'e geriledikten sonra teknik direktör Cihat Arslan'la karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran İzmir ekibi maça Karşıyaka Altyapı Koordinatörü Erol Özgür yönetiminde çıkacak. Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılar, son haftalarda kadrodaki altyapıdan profesyonel yapılan genç futbolculara şans vererek ve tecrübe kazandırmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, bu mücadelenin ardından sezonu evinde seyircisiz oynayacağı Fethiyespor ve deplasmanda Kırklarelispor maçlarıyla tamamlayıp 2'nci Lig'e veda edecek.



