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Karşıyaka gençlere sarıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı genç ağırlıklı kadrosuyla play off hattında tamamlayan Karşıyaka, hem Futbol Federasyonu hem de FIFA nezdinde transfer yasaklısı olması nedeniyle ikinci yarıda yine gençlere mücadele edecek....

Karşıyaka gençlere sarıldı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı genç ağırlıklı kadrosuyla play off hattında tamamlayan Karşıyaka, hem Futbol Federasyonu hem de FIFA nezdinde transfer yasaklısı olması nedeniyle ikinci yarıda yine gençlere mücadele edecek.
Karşıyaka, istifa eden teknik direktör Soner Tolungüç'ün daha önce gözlem altına alıp özel program belirlediği, zaman zaman A takımla antrenmanlara dahil ettiği U19 takımından Mahir, Özgür, Görkem, Ersagun Akbar ve Barış'ı profesyonel yapacak.
İkinci yarı hazırlıkları başladığından bu yana takımla çalışan 5 genç futbolcu, yarın Antalya Belek'teki Papillon Hotel'de başlayacak kampa da götürülecek.
Teknik Direktör Turgut Uçar, bu gençlerin maç performanslarını görmek için kampta 3. Lig'den bir takımla hazırlık karşılaşması ayarlanmasını istedi. Karşıyaka, 1 hafta sürecek kamptaki ilk hazırlık sınavında ise 5 Ocak Perşembe günü 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'la karşılaşacak.
KARAMAN'IN OĞLU PROFESYONEL OLUYOR
Karşıyaka'da profesyonel yapılacak altyapıdan genç futbolcular arasında eski milli futbolcu, son olarak bu sezon Şanlıurfaspor'u çalıştıran teknik direktör Ünal Karaman'ın oğlu Ersagun Akbar Karaman da yer alıyor. 2012 yılından bu yana Karşıyaka'nın altyapısında yer alan 20 yaşındaki Ersagun, yeşil kırmızılı formayla 3 U21 Ligi, 48 U19, 33 de U17 ve U16 maçına çıktı. Forvet oynayan genç futbolcu, geçen sezon U19 Elit Akademi Ligi'nde 20 maçta 7 gol attı.

 

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