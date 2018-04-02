Karşıyaka geç kaldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçlık yenilgi serisini düşme hattındaki rakiplerinden Nazilli Belediyespor'u 4-1 yenerek bitiren Karşıyaka, 3 puana rağmen Fethiyespor'un da kazanmasıyla umutlanamadı. Kırklarelispor'u deplasmanda 2-0 yenerken bu sezon 15'inci dış saha maçında ilk galibiyetini alan, ilk kez 2'de 2 yapan düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiye, son 5 hafta öncesi Karşıyaka ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Karşıyaka, bu hafta Fethiyespor evinde cumartesi günü Sakaryaspor'u yener, kendisi de pazar günü Altay'ya oynayacağı İzmir derbisini kaybederse matematiksel olarak 38 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşecek. Ligde kalabilmek için kalan haftalarda Fethiye'nin tüm maçlarını kaybetmesi, Nazilli'nin de 29 puana ulaşmaması koşuluyla en az 3 galibiyet, 2 beraberlik alması gereken Karşıyaka için 5'te 5 yapması dahi rakipleri takılmazsa yetmeyecek.

Nazilli karşısındaki galibiyet sonrası kazanabilecekleri maçlardaki mağlubiyetlere daha çok yandığını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor, Hacettepe gibi maçları kazanabilirdik. Göreve geldikten sonra 4 maçta son dakikalarda mağlup olduk. Nazilli karşısında penaltıyı değerlendirdik. 2 hafta önce Kahramanmaraş maçının başında bulduğumuz penaltıyı gole çevirsek skor aynen bu şekilde olurdu. Kalan maçlarda elimizden gelen herşeyi sahaya koyacağız. Gençleri de kulübe kazandırmayı sürdüreceğiz. Profesyonel yapıp ilk 11'e monte ettiğimiz 19 yaşındaki Doğukan'ın çok üst düzey bir oyuncu olacağına inancım tam. Bence A Milli Takım seviyesine gelebilir. Aynı yaştaki Görkem 2 haftadır 11'de iyi bir performans ortaya koyuyor" dedi.

Karşıyaka'da ligde kalma primi belirleyen yönetimin takıma zorun başarılması halinde 25'er bin TL ödül dağıtacağı öğrenildi.