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Karşıyaka filesinde üç takviye

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka dış transferde 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan pasör çaprazı Gamze Türk, Anadolu Üniversitesi'den eski smaçörü...

SPOR 26.08.2019, 09:07
Karşıyaka filesinde üç takviye
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka dış transferde 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan pasör çaprazı Gamze Türk, Anadolu Üniversitesi'den eski smaçörü Buket Yılmaz ve Arkasspor'dan libero Lara Uyar'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlara gönderilen Simay, Elif, Ayşegül ve Ayça Ceyna yuvaya döndü. Yönetim smaçör Aslı'yla yeniden anlaştı. Ligde son yıllarda altyapı patentli kadroyla mücadele ettikten sonra bu yıl iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Karşıyaka bir süre önce Ayça Karakaç, Melis ve Begüm'le yollarını ayırmıştı.

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