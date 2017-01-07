Karşıyaka filesinde kampanya

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapımına başlanan yeni spor salonunun inşaatına destek amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

Yeşil kırmızılılar, tamamı altyapıdan yetişen takıma ve "Bir Parke de Sen Koy" kampanyasına katkı sağlamak amacıyla protokol tribünü biletlerini bundan böyle 100 TL'den satma kararı aldı.

Salon inşaat çalışmaların hızla devam ettiğini belirten yöneticiler, "Bizler, ikinci devredeki iç saha maçlarında protokol tribününe 100 TL karşılığında alacağımız destek biletleriyle gireceğiz. Kızlarımıza ve kampanyamıza katkı sağlamak isteyen tüm Karşıyakalılar da bizlerle beraber olabilirler. Tüm camiamızı kızlarımıza ve projemize sahip çıkıp desteklemeye davet ediyoruz" açıklaması yaptı.