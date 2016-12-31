Karşıyaka filesi yeni yılı kutladı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda tamamı altyapısından yetişen oyuncularla ilk yarıyı 3'üncü sırada bitiren Karşıyaka, 2016'ya Taş Plak Restoran'da düzenlenen yemekle veda etti.Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, yeşil kırmızılı ekibin yeni yıl kutlamasında, "Çok güzel bir ilk devre geçirdik. Hepimiz üstümüze düşen görevleri yaptık. İnşallah 2017'de de başarımızın devamı gelecek" dedi.Antrenör Tamer Çamlıbel ise kendilerine sunulan güzel şartlar için yönetime teşekkür ederek, "Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Oyuncusuyla, yönetimiyle iyi ve güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bu çocukların sezonun ikinci yarısında da şimdiye kadar olduğu gibi en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini biliyorum. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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