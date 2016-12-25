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Karşıyaka filede evinde 7'de 7 yaptı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk yarının son maçında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste 7'nci galibiyetini alan Karşıyaka, taraftarının önünde mağlubiyet yüzü görmedi. Karşıyaka, iç...

Karşıyaka filede evinde 7'de 7 yaptı
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk yarının son maçında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste 7'nci galibiyetini alan Karşıyaka, taraftarının önünde mağlubiyet yüzü görmedi.
Karşıyaka, iç sahada da 7'de 7 yaparak evindeki namağlup unvanını sürdürdü.
Tamamı altyapısından yetişen kadrosuyla yabancı transferi yapmadan mücadele eden yeşil kırmızılılar, "Original 1912" pankartının önünde poz vererek bu başarısına dikkat çekti.
Oynadığı 13 maçta 10 galibiyet elde ederek 30 puan toplayan Karşıyaka, devre arasına 35 puanlı lider Beylikdüzü Voleybol ve 32 puanlı zirve takipçisi Alaşehir Belediyespor'un ardından 3'üncü sırada girdi. İkinci yarının ilk sınavında deplasmanda 3-1 yenildiği Alaşehir'le 8 Ocak'ta bu kez evinde kozlarını paylaşacak.

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