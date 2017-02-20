Karşıyaka filede düşüşte

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenilen Karşıyaka, düşüşe geçti.

Grupta 13 haftalık galibiyet serisinin ardından Arkasspor mağlubiyetiyle fren yapan Karşıyaka, bir sonraki hafta Işıkkent'i yenmesine rağmen Balıkesir'den eli boş döndü, zirve hesapları yaparken ilk 4'teki yerini de kaptırdı. Pasör Ayşegül'ün sakatlanması nedeniyle transfer edilen İpek'in henüz takıma alışmadığını belirten antrenör Tamer Çamlıbel, "Kötü oynuyoruz, bir türlü toparlanamadık" dedi. Play off şanslarının zora girdiğini ifade eden Tamer Çamlıbel, şöyle devam etti:

"Arkasspor yenilgisiyle tılsım bozuldu. Rakipler iyi oynayıp kazanmayı, daha fazla istediler. Arkas ve Büyükşehir Belediyespor maçlarını kaybetmemiz bize pahalıya mal olacak gibi. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Genç oyunculardan kurulu bir ekiple mücadele ediyoruz. İlk setleri verdiğimizde özgüvenimizi kaybediyoruz. Sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi ancak bahane üretmeden yolumuza devam edeceğiz. Kötü oyunumuzun sebeplerini bulacağız."