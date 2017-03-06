Karşıyaka filede 13'te 13 yaptı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda evinde Salihli Belediyespor'u 3-1 yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala play off'u garantileyen Karşıyaka, altyapıdan yetişen gençleriyle elde ettiği başarının gururunu yaşıyor.

Bu sezon yabancı transferi yapmadan yola çıkan ve pasör Ayşegül'ün sakatlığının ardından anlaşma sağlanan İpek dışında tamamı altyapı patentli isimlerle mücadele eden yeşil kırmızılı ekip, taraftarı önünde 13'te 13 yaptı. Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, ilk hedefe ulaştıklarını belirterek, "Yeni hedefimiz yarı finalde ilk 2'ye girip finale kalmak" dedi.

Transfer yasağı olmamasına rağmen yabancı almadıklarını dile getiren Ergüven, "Yaptığımızın doğru olduğunu gördük. Sezon başında kümede kalmamızın başarı olacağı söyleniyordu, ancak biz kızlarımıza güveniyorduk. Ligin en düşük bütçeli takımlarından biriyiz. Beş voleybolcumuz hem genç, hem de A takımda oynuyor. Kendi çocuklarımızdan oluşan bu takım uzun yıllar Karşıyaka'ya hizmet edecek iskelet kadroyu oluşturuyor" diye konuştu. İlk yılında takımı play off'a taşıyan Antrenör Tamer Çamlıbel ise inanarak başarılı olduklarını, takımına güvendiğini vurguladı. FOTOĞRAFLI