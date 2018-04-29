Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Karşıyaka - Fethiyespor: 0-4

Fethiyespor ligde kalmayı başardı Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Serdar İla (xx), Boran Turhan (xx) KARŞIYAKA: Mehmet (x) - Mustafa Değirmenci (xx), Metin (xx) (Dk. 55 Harun x), Fatih (xx),...

Karşıyaka - Fethiyespor: 0-4

Fethiyespor ligde kalmayı başardı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Serdar İla (xx), Boran Turhan (xx)
KARŞIYAKA: Mehmet (x) - Mustafa Değirmenci (xx), Metin (xx) (Dk. 55 Harun x), Fatih (xx), Anıl (x), Mustafa Aşan (x) (Dk. 65 Battal), Mahir (xx), Cem (x) (Dk. 55 Hakan x), Görkem (xx), Cihan (xx), Barış (x)
FETHİYESPOR: Fatih (xxx) - Fahri (xx), Erdi (xxx), Ahmet (xxx) (Dk. 46 Anıl xx), Kazım (xx), Bilal (xx), Ramazan (xxx), Hakan (xxx), Metin (xx) (Dk. 69 Enes xxx), Umut (xx) (Dk. 75 Mustafa xwx), Ensar (xxx)
GOLLER: Dk. 8 Ramazan, Dk. 11 Ensar, Dk. 42 Ahmet, Dk. 86 Enes  (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Anıl (Karşıyaka), Metin, Erdi (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka'yı deplasmanda 4-0 yenen Fethiyespor, bitime 1 hafta kala resmen lige tutundu.
Genç oyuncuları sahaya sürün Karşıyaka, cezası nedeniyle maçı seyircisiz oynadı. Lacivert-beyazlılar 8. dakikada Ramazan, 11. dakikada da Ensar'ın golleriyle 2-0'ı buldu. Ahmet 42. dakikada attığı golle Fethiyespor'u 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Fethiyespor 86'da Enes'in golüyle galibiyeti perçinledi, 2017-18 sezonunda 2. Lig'de kalmayı başardı. Kırmızı Grup'ta küme düşen üçüncü takım lider Gümüşhanespor'a 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor oldu.
8. dakikada Fethiyespor öne geçti. Anıl'dan kaptığı topla sağdan ceza sahasına giren Ramazan kaleci Mehmet'i yatırıp topu boş kaleye yolladı: 0-1.  
11. dakikada Fethiyespor golleri ikiledi. Soldan çalımlarla ceza alanına sokulan Ensar çaprazdan köşeye düzgün vurdu: 0-2.
36. dakikada Karşıyakalı Görkem'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada fark 3'e çıktı. Cihan'dan sıyrılıp sağdan ceza sahasına giren Ahmet topu filelerle buluşturdu: 0-3.
İlk yarı bu skorla bitti.
47. dakikada Ramazan, Karşıyaka kalecisi Mehmet'le karşı karşıya kaldı. Ancak bu oyuncunun vuruşunda Ramazan topu ayaklarıyla çeldi.  
62. dakikada Fethiyesporlu Hakan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi. 
86. dakikada tabela bir kez daha değişti. Ensar'ın pasından soldan ceza sahasına giren Enes plasayle ağları sarstı: 0-4.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314