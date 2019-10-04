Karşıyaka, Fatsa Belediyespor'a konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk galibiyetini teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta 1877 Alemdağspor önünde alarak düşme hattından çıkan Karşıyaka, yarın Fatsa Belediyespor'a konuk olacak. Fatsa İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak.Yeşil-kırmızılılar grupta 4 maçta 4 puan toplarken, 5 haftada 2 puan alabilen Fatsa ise düşme hattında yer alıyor. 9 gün içinde 3'üncü maçlarına çıkacakları zorlu bir periyotta olduklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, rakiplerini yenerek seri başlatmak istediklerini söyledi. Karşıyaka bu maçın ardından 9 Ekim Çarşamba günü Kemerspor 2003'ü ağırlayacak. İzmir temsilcisinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.Öte yandan, Karşıyaka'nın Fatsa Belediyespor karşılaşmasına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Fatih, Arif, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan Kuş