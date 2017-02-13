Karşıyaka evinde son 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, iç sahada oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı, zirveye ortak olma fırsatını kaçırıp ilk 5'i de riske soktu. Sezon başında iç sahada puanları 3'er 3'er toplayıp deplasmanda kayıp veren Karşıyaka, son haftalarda da sahasında puan dağıtıyor.Dış sahada oynadığı son 3 maçı kazanan yeşil kırmızılı ekip, evinde devrenin son sınavında Menemen Belediyespor'a 2-1 mağlup olduktan sonra ikinci yarıda İzmir'de gol bile atamadı.Karşıyaka, ikinci yarıda Teknik Direktör Turgut Uçar yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda Bugsaşspor'la golsüz berabere kalıp rakiplerinden Ankaragücü'ne 2-0, son sınavda ise Hatayspor'a 3-0 yenildi. Yeşil kırmızılı ekip, iç sahadaki son 3 maçta da kırmızı kart görerek oyunu 10 kişi tamamladı.Hatayspor yenilgisinin çok kötü olduğunu söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada fırsat teptik. Play off yarışı da zorlaştı. Artık bundan sonrasına bakmak lazım" dedi.Karşıyaka'da bu sezon performansıyla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen kanat oyuncusu Tayfun, Hatayspor maçının ilk yarısında 1 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartla oyun dışı kaldı. Tayfun karşılaşmasının ikinci yarısını da yasak olmasına rağmen saha içine gelerek yedek kulübesinin yanından izledi.

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