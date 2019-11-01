Karşıyaka evinde kral

İZMİR, () -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off yarışında Cumartesi günü düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, taraftarı önündeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesinin ardından iç sahada üst üste 1877 Alemdağspor'u 1-0, Kemer 2003'ü 2-0, Kocaelispor'u da 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşıyaka, ligdeki 12 puanının 9'unu evindeki son 3 maçta topladı. Son Ağrı deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Soner Tolungüç, "Elazığ karşısında taraftarımızla bütünleşip sahadan yine galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Kulüpleri ayakta tutanın taraftarları olduğunu belirten Başkan Turgay Büyükkarcı da, "Taraftarları az alan kulüpler büyük başarılara imza atsalar bile zamanla yok olup gidiyor. Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor. Biz de bunlardan biriyiz. Tüm branşlarımızla, geçmişimizle yaptıklarımızla Türk spor tarihinin en önemli kolonlarından biriyiz. Taraftar bizi her ortamda desteklesin ki biz iyi işler yapabilmek için onlardan güç alalım. Taraftarımızın bizi desteklediği ortamlarda performanslar katlanıyor. Taraftar bu kulübe sahip çıksın. Kulüpler taraftarları ve sponsor geliriyle maddi sıkıntılardan kurtulur" diye konuştu.

