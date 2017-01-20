Karşıyaka Ersin'e 89 bin TL ödeyecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- TÜRKİYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Karşıyaka'da geçen sezonun ilk yarısında kadroda yer alan kaleci Ersin Aydın'ın alacağına 89 bin TL olarak onay verdi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun geçtiğimiz 4 Kasım'da verdiği karara Ersin ve kulübün yaptığı itirazları inceleyen kurul, kalecinin itirazını kısmen kabul edip alacağını 89 bin TL olarak değiştirdi. Geçen sezon başında Darıca Gençlerbirliği'nden 130 bin TL bonservis bedeli karşığında alınan Ersin, ikinci yarıda Konya Anadolu Selçukspor'a kiralanmış, ardından alacakları için kulübe ihtar çekerek serbest kalmıştı.

27 yaşındaki file bekçisi, halen 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Nazilli Belediyespor'da forma giyiyor. Borçları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA'dan transfer yasağı cezası alan Karşıyaka gelecekte Ersin'in söz konusu alacağını da ödemeden takviye yapamayacak.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yeşil kırmızılı kulübe ligdeki son Bugsaşspor maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 12 bin TL ceza verdi. Karşıyaka, bu cezayla seyircisiz oynama sınırına geldi. Kurul, aynı müsabakada kırmızı kart gören Ali Kemal'e de 1 maç ceza verdi.