Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Karşıyaka, Erokspor'a konuk olacak

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Alibeyköyspor'la evinde 0-0 berabere kalan Karşıyaka, yarın zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor'un konuğu olacak. Esenler Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı...

Karşıyaka, Erokspor'a konuk olacak

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Alibeyköyspor'la evinde 0-0 berabere kalan Karşıyaka, yarın zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor'un konuğu olacak.
Esenler Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.Yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmezken, teknik direktör Mesut Toros, "Son haftalarda ortaya koyduğumuz iyi futbolu Erok önünde de sürdürmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor ancak oyuncularımın sahaya iyi mücadele yansıtıp puan veya puanlarla döneceğimizden hiç şüphem yok. Takımına güveniyorum" dedi.
Öte yandan sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı İstanbul ekibi 3-1 kazanmıştı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328