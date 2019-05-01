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Karşıyaka Erdoğan’a güveniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup’ta normal sezonun son haftasındaki Elaziz Belediyespor deplasmanına Play-Off biletini alma hedefiyle çıkacak Karşıyaka’da 21 yaşındaki file bekçisi Erdoğan Açar, kalesinde güven veriyor. Transfer...

Karşıyaka Erdoğan’a güveniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup’ta normal sezonun son haftasındaki Elaziz Belediyespor deplasmanına Play-Off biletini alma hedefiyle çıkacak Karşıyaka’da 21 yaşındaki file bekçisi Erdoğan Açar, kalesinde güven veriyor. Transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla mücadele etmesine rağmen camiaya yıllar sonra Play-Off heyecanı yaşatan Kaf-Kaf’ta kariyerinin ilk profesyonel maçına bu sezon başında çıkan Erdoğan, bir daha eldivenleri bırakmadı. Yeşil-kırmızılı kaleyi 33 maçtır hiç oyundan çıkmadan koruyan genç file bekçisi, üst üste ikinci kez 4 maçlık gol yememe serisi yakaladı. 
Ligde ikinci yarıda zirve hattındaki rakipler Kırşehir Belediye, Altındağ Belediye, Kızılcabölükspor’un yanı sıra Osmaniyespor ile Ofspor’la oynanan üst üste 5 maçta gol yemeyip Karşıyaka’nın 7 yıl sonra ilk kez 5 maç kalesinde gol görmemesine katkı yapan Erdoğan, 4 haftadır yine devleşti. Kaf-Kaf, Çatalcaspor, Yeni Ordu, Adıyaman 1954 ve Sultanbeyli Belediye maçlarında art arda 4 galibiyet alırken Erdoğan’ın koruduğu kalesinde yine hiç gol görmedi. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği okuyan, kariyerinin başında müthiş bir form grafiği yakalan Erdoğan, önce Play-Off, ardından 2. Lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.
ANTRENMANDA ÖZEL MİSAFİR
ELAZİZ Belediyespor deplasmanına moralli hazırlanan Karşıyaka’da Başkan Vekili Gökhan Şensan’ın köpeği Max, antrenmana neşe kattı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki çalışmada futbolcular Max’i sevip oynadı. Bu sezon sık sık antrenmanları saha kenarından takip eden Max, takımın maskotu oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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