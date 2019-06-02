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Karşıyaka Duric'i bitirecek

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'ya bir müjde de İgor Duric dosyasından geldi. Başkan Turgay Büyükkarcı eski oyuncuları Senagalli Djiby Fall'a 172 bin euro ödeyerek eksi 6 puan silme cezasından kurtulduklarını...

Karşıyaka Duric'i bitirecek

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'ya bir müjde de İgor Duric dosyasından geldi. Başkan Turgay Büyükkarcı eski oyuncuları Senagalli Djiby Fall'a 172 bin euro ödeyerek eksi 6 puan silme cezasından kurtulduklarını şimdi de Duric'in dosyasını kapatacaklarını söyledi. Döviz kurlarının oldukça yükseldiğini ve anlaştıkları oyuncuların maliyetlerinin arttığını ifade eden Büyükkarcı, "İsterdik ki daha iyi durumda olalım. 172 bin euro ödeyerek eski oyuncumuz Fall dosyasını kapattık ve 6 puan silme cezasından kulübü kurtardık. Bu konuda bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sadece bir adet eski borç kaldı, o da Igor Duric dosyası ve onu da kapatacağız. Şu ana kadar 4 dosya kapatıp 24 puan silme cezasını bertaraf ettik. Ancak bu sorunları halledip, tesislerimizi yenileyip transfer yasağını konuşur hale gelebiliriz" dedi.
Karşıyaka'ya 2015-2016 sezonunda Sırbistan'ın Vojvodina takımından gelen Duric, 1. Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıktı. Defansta görev yapan Duric, yarım sezon görev aldıktan sonra Kaf-Kaf'tan ayrıldı.
Turgay Büyükkarcı futbolda başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, "Futbolumuz çok başarılı bir sezon geçirdi. Sezon başında küme düşer denilen takımımız camiamıza Play-Off heyecanı yaşattı. Tüm futbol şube yöneticilerini yürekten kutluyorum. Gençlerde Türkiye 2.si olduk ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Birçok altyapı grubunda da başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Basketbolda çok iddialı konuşuyorum inşallah Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olacağız. Voleybolda iyi bir ivme yakaladık. Serkan Ergüven ve arkadaşlarıyla iyi işler yaptık. Güzel ve başarılı bir altyapı sistemi kurdular" diye konuştu. 

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