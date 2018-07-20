Karşıyaka, Doğukan'ı bırakmak istemiyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka, U19 Milli Takımı forması giyen genç golcüsü Doğukan İnci'yi yuvada tutmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bursaspor ve Trabzonspor'un ardından son olarak Fenerbahçe'nin listesine giren genç santrforun bonservis ücretinin 2 milyon euro olduğu kulislerde konuşuluyor. Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Değerini bulan her oyuncu satılır ama Doğukan bizde misyonunu tamamlamadı. Satarsak 2 yılda oynama şartı ve sonraki transferinden pay alma karşılığında veririz" dedi.

Kaf-Kaf, daha önce bonservis ücretinin yüzde 50'si Altınordu'ya ait olan Doğukan'ın tüm haklarını kaleci Erhan'ın Altınordu'ya transferinde yapılan anlaşmaya göre kendi bünyesine aldı.