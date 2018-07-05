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Karşıyaka destek istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Yeni sezon öncesi kombine biletleri 250 TL'den satışa çıkaran Karşıyaka, 5 bin kombine hedefine ulaşmak için kurumlardan destek bekliyor.  Kombinelerin 1000 adedini geçen hafta yönetim olarak satın aldıklarını...

Karşıyaka destek istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Yeni sezon öncesi kombine biletleri 250 TL'den satışa çıkaran Karşıyaka, 5 bin kombine hedefine ulaşmak için kurumlardan destek bekliyor. 
Kombinelerin 1000 adedini geçen hafta yönetim olarak satın aldıklarını hatırlatan başkan vekili Gökhan Şensan, "Yaklaşık 6 aylık görev süremizde 5 eski yabancı futbolcunun alacaklarını kapatıp takımımızın FIFA tarafından küme düşürülmesinin, 24 puanının da silinmesinin önüne geçtik. Mevcut futbolcularımızla yeniden anlaşıp 3 sezonluk tüm alacaklarını ödedik. Altyapıları, tesisleri ayağa kaldırdık ama şimdiye kadar ne belediyelerden, ne de derneklerden hiçbir destek görmedik" dedi.
"Artık destek zamanı" diyen Gökhan Şensan, "Futboldaki transfer yasağını açmak için 18 milyon TL ödememiz gerekiyor. Destek vermeyip, 'Yasak neden kalkmıyor' diye soranlar yasağın kaldırılabilmesi için katkı koymaya kombine alarak başlayabilirler" diye konuştu. 
Karşıyaka Teknik Direktörü Ufuk İskender de taraftara, "Biz gücümüzü büyük Karşıyaka taraftarından alıyoruz. Kombinenizi alın kulübünüze sahip çıkın" çağrısı yaptı. 
Yeşil-kırmızılılarda yönetim, sosyal medyadan da kampanya başlatmıştı. Karşıyaka'da kombineler Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri ve Karşıyaka Çarşısı'ndaki KSK Store'da satılıyor.

FOTOĞRAFLI 
 

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