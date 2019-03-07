Karşıyaka'dan zirveye damga

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

YILLAR boyunca üst liglerde futbolcu değirmeni gibi çalışıp borç batağına saplanan Karşıyaka'da transfer yasağıyla şans bulmaya başlayan altyapı patentli kadro, TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışına damga vurdu. Kaf-Kaf'ın gençleri ligde önce lider Kırşehir Belediyespor, ardından takipçisi Altındağ Belediyespor, son olarak da üçüncü sıradaki Kızılcabölükspor'u yenerek 7 yıl sonra ilk kez 3'te 3 yaparken Play-Off yarışına da ortak oldu. Son olarak 7 yıl önce 2012-13 sezonunun başında 1. Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Karşıyaka, yıllar sonra kendi gençleriyle ilk kez 3 maçlık seri yakaladı. Ligde ilk 7 haftayı düşme hattında son sırada geçtikten sonra teknik direktörlük görevine Mesut Toros'un getirilmesiyle şaha kalkan yeşil-kırmızılı gençler, müthiş bir çıkış yaptı.

Kalan 9 maç öncesi 36 puana ulaşıp Play-Off barajıyla arasındaki farkı 3'e düşüren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, hedefi futbolcuların belirleyeceğini söyledi. "Bu takıma inanıyordum" diyen Toros, "Kadro alternatifsizliğimiz var, oyuncuları mevkileri olmayan yerlerde oynatıyoruz ama kime nerede görev verirsek sistemin içinde görevini çok iyi yapıyor. Takım oyununu çok iyi oynayıp son dakikaya kadar oyundan kopmuyorlar. Yendiğimiz 3 takım gerçekten çok iyi, maliyetli takımlar. Oynamıyorlar değil, rakipleri biz oynatmıyoruz. 7 senedir bir ilki başardık. Türkiye'de liglerde bir hafta içinde 3 maç oynayıp 3 galibiyet alan takım azdır. Artık 9 maç ve ortada 27 puan var. İstekleri arzularıyla hedefi futbolcular belirleyecek. Osmaniyespor deplasmanı dönem noktası olacak" dedi.

ŞENSAN'DAN PRİM MÜJDESİ

KARŞIYAKA'da futbol takımıyla bire bir ilgilenen Başkan Vekili Gökhan Şensan, oyunculara prim dopingi yaptı. Kızılcabölükspor maçından önce takımı 2 gün Çeşme'de kampa götüren Şensan, galibiyete çifte prim sözü verdi. Güçlü rakibi 1-0 mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf'ta Gökhan Şensan, takıma maçın ertesi sabahı 4'er bin TL prim ödedi. Altındağ Belediyespor galibiyetinin primlerini de hafta başında pazartesi sabahı alan Karşıyaka'nın genç futbolcuları 11 gün içinde 3 galibiyet için 8'er bin TL primle ceplerini doldurdu.

Futbol şube olarak takım kazanmaya devam ettiği sürece ödülsüz bırakmayacaklarını söyleyen Şensan, "Hep söylediğimiz gibi altyapıdan çıkan öz evlatlarımız her türlü desteği hak ediyor. Futbolda hiç gelir olmadan ayakta durmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç yanımızda görmediğimiz kişi ve kurumları maddi olarak yanımızda görmek istiyoruz. Yabancı oyunculara olan borçlar yüzünden kulübün puanlarının silinmesine, amatöre düşürülmesine engel olduk. Kendi gençlerimizle başarıyı yakaladık. Bu takımın sözde değil özde yanında olunsun. Başka Karşıyaka yok" dedi.

CENTİLMEN DURAN

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra serisi Karşıyaka deplasmanında son bulan Kızılcabölükspor'da Başkan Osman Duran, maçın ardından alkışlanacak bir centilmenlik örneği sergiledi. Son 3 sezonda 2 kez Play-Off finalinde kaçırdığı 2. Lig'e bu yıl şampiyon olarak ulaşmaya çalışan üçüncü sıradaki Kızılcabölük'te Başkan Duran, kritik mağlubiyete rağmen mücadelenin ardından Karşıyaka soyunma odasına gelerek teknik heyet ve oyuncuları tek tek tebrik etti.

CENGAVER CENK

KARŞIYAKA'da stoper Cenk Özbey, bu sezon üçüncü kez attığı golle skora direkt katkı yaptı. İlk yarıda Kemerspor 2003 maçında 84. dakikada attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getiren Cenk, Kızılcabölükspor deplasmanında 90+4. dakikada ağları sarsıp skoru 2-2'ye taşıdı. Cenk, dün de 77. dakikada galibiyeti getiren kafayı vurdu.