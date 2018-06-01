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Karşıyaka'dan TVF'ye çağrı

İZMİR, () KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Şube Başkanı Serkan Ergüven, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yarışma talimatında genç oyuncularla ilgili yaptığı bir değişikliğe dikkat çekerek, bu kural konusunda...

Karşıyaka'dan TVF'ye çağrı

İZMİR, ()

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Şube Başkanı Serkan Ergüven, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yarışma talimatında genç oyuncularla ilgili yaptığı bir değişikliğe dikkat çekerek, bu kural konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.
Talimata, "Yaşının uygun olması koşuluyla bir sporcu en fazla birbirini takip eden 2 kategoride oynar" ibaresi eklendiğini belirten Serkan Ergüven, "Buna göre yıldız ve genç takıma yaşı tutan bir sporcu A takıma yükselirse yıldız takımdan feragat etmek zorunda kalacak. A takımımızın tamamı altyapımızdan oluşuyor. Bu değişiklik, altyapısına önem veren tüm Anadolu kulüplerine zarar verecek. TVF'nin yabancı oyuncuya dayalı sisteme iten ve önümüzü kesen bu keyfi değişikliği yeniden gözden geçirmesini, en azından altyapılarda bu kuralın geçerli olup A takımın bunun dışında bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

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