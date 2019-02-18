Karşıyaka'dan seri sonu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik ünvanını Esenler Erokspor deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle kaybeden Karşıyaka, özellikle ilk yarıda kaçırdığı fırsatlara yanıyor.

Sezonun ikinci yarısında ilk kez mağlubiyetle tanışan yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktör Mesut Toros, "Ligin en diri, en pas yapan, en iyi ileri uç oyuncularına sahip takımlarından biriyle oynadık. Deplasmana puan almak için değil kesinlikle galibiyet için gitmiştik. İlk yarıda net pozisyonları harcadık. Rakip kalemize 2 kez gelip gol buldu. Farkı azalttık, ikinci yarıda beraberliği ararken yine gol yedik" diye konuştu.

Zorlu bir fikstürleri olduğunu belirten Mesut Toros, Erok maçının ardından lider Kırşehir Belediyespor, üçüncü Altındağ Belediyespor ve dördüncü basamakta yer alan Kızılcabölükspor'la üst üste karşılaşacaklarını hatırlatıp, "Oyun felsefemi takımı yerleştirdim. Skor ne olursa olsun oyundan kopmayan, dağılmayan, pes etmeden aynı mücadelesini sergileyen bir takımımız var. Sezonun ikinci yarısı çok daha çetin geçecek. Bu süreçte takım oyunumuza güveniyoruz. Bu hafta lider Kırşehir karşısına taraftarımız önünde galibiyet için çıkacağız" dedi.

Öte yandan Kaf-Kaf'ta Onur cezalı duruma düştü.