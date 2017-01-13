Karşıyaka'dan salon atağı

KARŞIYAKA Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, Mavişehir'deki 5 bin kişilik spor salonunun ihtiyacı tam olarak karşılamadığını belirterek, uzun süredir gündemde olan 10 bin seyirci kapasiteli yeni salon yapılması için harekete geçtiklerini söyledi.Büyükkarcı, "Pınar Karşıyaka'nın gelecekteki 25-30 yılına güzel adımlar atmasına yardımcı olacak bu büyük proje için kolları sıvadık. Projesini 2 yıl önce çizdirdiğimiz salon için ilk adımlarımızı attığımızı söyleyebilirim. Taraftarımızın daha modern şartlarda, daha büyük bir keyifle maç seyredeceği bu büyük proje için girişimlerimiz hızlandı" dedi.Hem hükümetle hem de Karşıyaka Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını dile getiren Turgay Büyükkarcı, "Pınar Karşıyaka'yı daha fazla seyircinin canlı olarak izlemesine olanak sağlayacak salon, aynı zamanda Karşıyaka'yı geleceğe taşıyacak ve gelirlere büyük katkı sağlayacak. Bu projenin stadyumda olduğu gibi çekişme içinde değil, birlik içinde yapılması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.FOTOĞRAF