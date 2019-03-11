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Karşıyaka'dan müthiş seri

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Osmaniyespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karşıyaka, son 4 maçta kalesini gole kapatıp namağlup 10 puan topladı. Üst üste şampiyonluk yarışındaki rakiplerini yendikten...

Karşıyaka'dan müthiş seri

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Osmaniyespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karşıyaka, son 4 maçta kalesini gole kapatıp namağlup 10 puan topladı.
Üst üste şampiyonluk yarışındaki rakiplerini yendikten sonra 9 gün içinde oynadığı üçüncü maç olan Osmaniye deplasmanına sakat Harun, Mustafa Değirmenci, Özgür, Namık Barış ve cezalı Mustafa Aşan'dan yoksun çıkan Kaf-Kaf, 1 puanı söküp aldı. Ligde 10 maçtır yalnız 1 kez bileği bükülen, son 4 maçlık periyotta hiç gol yemeyen Karşıyakalı futbolcular, play-off yarışına ortak oldu. Grupta 37 puana ulaşarak 8'inci sıraya tırmanan yeşil-kırmızılıların, play-off hattıyla arasında 4 puan fark bulunuyor.
Transfer yasağıyla altyapıdan Türkiye'nin en genç takımlarından birini oluşturup hafta içinde 1-0 kazandığı Kızılcabölükspor maçına 22.5 yaş ortalamasında kadroyla çıkan, yedek kulübesinin yaş ortalaması yalnız 19.7 olan İzmir ekibinde, Osmaniye deplasmanında 1999 doğumlu Doğukan ve İlyas ilk 11'de oynadı, Burak sonradan oyuna dahil oldu. Yeşil-kırmızılılar, maç sonu 3 futbolcunun fotoğrafını sosyal medyada, "Burak, İlyas ve Doğukan, üçü de 1999 doğumlu, üçü de bugün sahadaydı. Ülkemizin aydınlık yüzü Karşıyaka, gençleri ile güzel" mesajıyla paylaştı. Karşıyaka'da başkanvekili Gökhan Şensan, maçın ardından biner TL beraberlik primini takıma dağıtıp moral aşıladı. Kaf-Kaf'ın gençleri son 4 maçta 9'ar bin TL prim aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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