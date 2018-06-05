Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Karşıyaka, kombine bilet fiyatlarını 250 TL olarak belirledi. Yeşil-kırmızılılar, kombineler basıldığında kampanya başlatarak şimdiye kadar ulaşılamamış bir rakam olan 5 bin kombine kart satmayı hedefliyor. Yönetim, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi kulübü ziyaret edecek milletvekili adaylarından 100'er adet kombine alarak Karşıyaka'ya destek vermelerini isteyecek. Yönetim olarak 1250 kombineyi kendileri satın alıp kulübe mali katkı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Turgay Büyükkarcı, "Şimdiye kadar hiç bedava maç seyretmedim. Yönetim olarak kombinelerimizi alıp tribüne biletle gireceğiz. Üzerimize düşeni yapacağız. Büyük Karşıyaka taraftarından da destek bekliyoruz. Büyüklüğümüzü herkese gösterelim. Sezon öncesi birlik olarak kulübümüze katkı verelim" dedi.
Karşıyaka'dan kombine harekatı
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Karşıyaka, kombine bilet fiyatlarını 250 TL olarak belirledi. Yeşil-kırmızılılar, kombineler basıldığında kampanya başlatarak şimdiye kadar ulaşılamamış...
05 Haziran 2018 Salı 14:15
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