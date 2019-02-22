Karşıyaka'dan iyi prova

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Teknik direktör Mesut Toros, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki karşılaşmada önümüzdeki haftalarda altyapıdan profesyonel yapılıp A takıma alınması planlanan gençleri de tekrar izleme fırsatı buldu. Ligde kolay mağlup olmamasına rağmen son 7 maçta 1 kez Kemerspor 2003 deplasmanında galip gelen yeşil-kırmızılılar, Kırşehir engelini aşarak iç sahadaki galibiyet özlemine de son vermeyi planlıyor. Kaf-Kaf bu sezon iç sahada son olarak 2 Aralık'ta Adıyaman 1954'ü mağlup etti. İzmir temsilcisi o maçın ardından evinde oynadığı 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

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