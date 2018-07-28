Karşıyaka'dan iyi prova

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında 3'üncü Grup'ta yer alan bir diğer İzmir temsilcisi Bucaspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu. İlk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 mağlup olan, ikinci özel randevuda ise Turgutluspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kaf-Kaf, bu kez Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Bucaspor'u konuk etti.

Yeşil-kırmızılılar 25'inci dakikada Battal'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 38'inci dakikada Hakan'la skoru 2-0'a taşıdı. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.

Yeşil-kırmızılılar 2 Ağustos Perşembe günü Nazilli'de Nazille Belediyespor'la hazırlık maçı yapacak. Daha sonra ise 4 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek.