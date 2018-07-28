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Karşıyaka'dan iyi prova

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında 3'üncü Grup'ta yer alan bir diğer İzmir temsilcisi Bucaspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu. İlk hazırlık maçında...

Karşıyaka'dan iyi prova

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında 3'üncü Grup'ta yer alan bir diğer İzmir temsilcisi Bucaspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu. İlk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 mağlup olan, ikinci özel randevuda ise Turgutluspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kaf-Kaf, bu kez Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Bucaspor'u konuk etti.
Yeşil-kırmızılılar 25'inci dakikada Battal'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 38'inci dakikada Hakan'la skoru 2-0'a taşıdı. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.
Yeşil-kırmızılılar 2 Ağustos Perşembe günü Nazilli'de Nazille Belediyespor'la hazırlık maçı yapacak. Daha sonra ise 4 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek.

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