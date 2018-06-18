Karşıyaka'dan gençlere şans

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de altyapısını güçlendirme hamlesine girişen transfer yasaklısı Karşıyaka, yaz döneminde A takımla antrenman yapacak oynama potansiyeline sahip gençleri kadroya monte etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki altyapı maçlarını tarayıp U11'den U19'a kadar 60 yetenekli futbolcuyu kulübe kazandıran, geçen hafta yaptığı seçmelerde de 27 lisanslı futbolcu belirleyen Karşıyaka, direkt A takımda oynayabilecek gençleri çalışmalarda deneyecek.

Altyapıya farklı kulüplerden alınan genç futbolcular, kulüp bünyesinde lisanslı olarak 6 ay yer aldıktan sonra profesyonel sözleşme imzalayabiliyor. Altyapıdan son aylarda Doğukan, İlyas, Mahir, Görkem ve Burak'ı A takıma çıkarıp forma vermeye başlayan Karşıyaka, kadroda şimdiden yer alma potansiyeline sahip gençleri yeni sezonda devre arasından itibaren profesyonel yapıp oynatabilecek. Karşıyaka, Ekim 2016'da FIFA'dan gelen 2 dönem transfer yasağı nedeniyle altyapısını bile takviye edememişti.