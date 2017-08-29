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Karşıyaka'dan Folkart'a tepki

KARŞIYAKA Başkanı Mutlu Altuğ, göğüs reklamı anlaşmasına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle kendilerini sözleşme şartlarına uymaya davet eden Folkart Yapı'ya sert tepki gösterdi. "Olay ya mahkemelik olacak, ya da forma reklamları...

Karşıyaka'dan Folkart'a tepki
KARŞIYAKA Başkanı Mutlu Altuğ, göğüs reklamı anlaşmasına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle kendilerini sözleşme şartlarına uymaya davet eden Folkart Yapı'ya sert tepki gösterdi.
"Olay ya mahkemelik olacak, ya da forma reklamları böyle devam edecek" diyen Altuğ, "Biz Folkart'la göğüs reklamı anlaşması yaptık ve formamızın göğsünde firmanın adını taşıyıp kontrat hükümlerine uyduk. Folkart'la anlaştıktan sonra genel sponsor bulduk, onun logosunu da formanın sırtında kullandık. İki firma da inşaatçı gibi görünse bile aynı kategoride iş yapmıyorlar.
Sırt reklamıyla ilgili sorun olmamalı.
Kulüplerin 1 kuruşa dahi ihtiyaçları varken kurumsal egolarla hareket etmek doğru değil" dedi. Folkart'tan 3 Temmuz'da reklam için 250 bin TL ve KDV ödemesi alan Karşıyaka konu mahkemeye taşınırsa, tazminat riskiyle karşı karşıya kalacak.

  

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