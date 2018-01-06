izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı
Antalya'da 14 milyon trust hedefi
 YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE İBB'DEN ÜCRETSİZ ÇEKİCİ
İBB'den yolda kalan sürücülere ücretsiz...
Başbakan Yıldırım' dan Maltepe' deki baba vahşeti için inceleme talimatı
Maltepe' deki baba vahşeti için...
IŞİD Hamas’a infaz videosu ile savaş ilan etti
IŞİD Hamas’a infaz videosu ile...

Karşıyaka'dan eski sporcusuna büyük vefa

İZMİR, () Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi ve altyapı oyuncuları 1998 yılında hayatını kaybeden eski voleybol şube başkanı Dr. Tibet Kızılcan'ı mezarı başında andı.  Yeşil-kırmızılılar,...

Karşıyaka'dan eski sporcusuna büyük vefa

İZMİR, ()

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi ve altyapı oyuncuları 1998 yılında hayatını kaybeden eski voleybol şube başkanı Dr. Tibet Kızılcan'ı mezarı başında andı. 
Yeşil-kırmızılılar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapımı süren altyapıya hizmet verecek yeni salona Kızılcan'ın ismini verme kararı aldı. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, çok erken kaybettikleri Tibet Kızılcan'ı özlemle andıklarını söyleyerek, "Şubemizin bugünlere gelmesinde, hatta var olmasında çok büyük katkıları olan Kızılcan'ın adının sonsuza kadar yaşaması bize çok büyük gurur verecek" dedi. 
Salona isim verme töreni pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314