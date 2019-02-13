Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Karşıyaka'dan Büyükşehir'e teşekkür

İZMİR, () -  İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nden Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenilenmesi için 5.3 milyon TL destek alacak Karşıyaka'da yönetim teşekkür mesajı yayınladı. Yönetimin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mesajında,...

Karşıyaka'dan Büyükşehir'e teşekkür

İZMİR, () - 
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nden Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenilenmesi için 5.3 milyon TL destek alacak Karşıyaka'da yönetim teşekkür mesajı yayınladı.
Yönetimin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mesajında, "Kulübümüzün daha gelişmiş, düzenli ve modern tesislere sahip olması adına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne yönelik olarak hazırladığı ve çim sahalarımızı, salonlarımızı, lojmanlarımızı, kantinleri ve çevre düzenlemesini kapsayan projemize İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak katkı Belediye Meclisi tarafından onay aldı. Projelerimizin değerine inanan ve gerçekleştirebilmemiz adına her türlü desteği sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe'ye ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.
MUSTAFA BAYKARA'NIN HEYKELİ AÇILIYOR
Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka'nın sembol isimlerinden, taraftarın Bir Baba Hindi Mustafa olarak bildiği Mustafa Baykara için yaptırdığı heykel, Cuma günü açılacak. Sürpriz heykelin açılışı cuma günü saat 16.00'da Baykara'nın gün içinde her zaman oturduğu Karşıyaka Çarşısı girişinde yapılacak. Belediye, büyük sürprizi, "Karşıyakalıların sevgilisi, deplasman yoldaşımız, Karşıyaka'ya ömrünü adamış, en büyük değerlerimizden Mustafa Abimize çok mutlu olacağı bir sürpriz var! Tüm Karşıyakalılar davetlidir" mesajıyla duyurdu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328