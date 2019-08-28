Karşıyaka'dan birlik tablosu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk maçta Büyükçekmece Tepecik'le cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Karşıyaka'da sezon öncesi yönetim, belediye ve dernekler bir araya geldi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki toplantıda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve belediye meclisi üyeleri güç birliği mesajları verdi. Başkan Büyükkarcı, yıllardır parçalanmışlık, bölünmüşlük ve dedikodu ortamında kulübün ileriye gidemediğini belirterek, "Şimdi belediye, taraftar, kulüp ve camia olarak omuz omuza verdik. Karşıyaka'nın menfaati ve başarısı için ortaklaşa çalışacağız" dedi.

"Biz çok değerli bir kulübüz ama bunun tam olarak farkında değiliz" diyen Büyükkarcı, "Basketbolda şampiyon olduğumuz 2014-2015 sezonunda gazetelerde çıkan Pınar Karşıyaka haberlerimizin reklam değeri 43 milyon 800 bin TL. Bugünkü değeri 80 milyonun üzerinde. Bu kulübü pamuklara sarmalayıp saygı göstermeliyiz. Biz büyük bir gücüz" diye konuştu. İddialı bir kadro kurdukları basketbol takımının isim sponsoru Yaşar Holding'in yıllardır kulübe destek olduğunu dile getiren Büyükkarcı, "Pınar'ın sponsorluğuna müteşekkiriz. 23 yıldır yanımızdalar. Onların kıymetini bilmeliyiz. Ancak Pınar'ları çoğaltmamız lazım" cümlelerini kurdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldikleri andan itibaren kulüple iletişim halinde olduklarını söyledi.

Tugay, "Sürekli olarak kulüp için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Kulübün desteklenmesi şart. Karşıyaka'nın ilçenin en önemli markası olduğunu her zaman söylüyoruz. Belki bu zamana kadar maddi açıdan pek destek olamadık ama elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Basketbolda çok iddialı bir takım geliyor. Basketbol maçlarının oynanacağı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun altyapı sorunlarının çözümü için sezon öncesi kulüple birlikte çalıştık, tadilatlar hala devam ediyor. Öncelikli olarak altyapı ve tesis konusundaki sorunları gidereceğiz. Karşıyaka'ya destek sağlayacak, Karşıyaka'nın bir parçası olacak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Karşıyaka Belediyespor'u kurduk. Karşıyaka Belediyespor'dan yetişen oyuncular Pınar Karşıyaka'da forma giyecek" dedi.

TUGAY: STATTA ÇÖZÜMDEN YANAYIZ

KARŞIYAKA'nın yıllardır kanayan yarası olan kulübe yapılacak yeni statla ilgili de görüş bildiren Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz işin çözümü noktasındayız. Bunu siyasi malzeme yapmak doğru değil" dedi.

Tugay, çevre sakinlerinin eski İlçe Stadı'nın yerine yapılması planlanan stadın imar planı değişikliğiyle ilgili açtığı itiraz davasında mahkemeden kulüp lehine ara karar çıktığını hatırlatıp, "Şu anda yeni ihale açılmasında bir engel yok. Bir an önce ihale tarihinin belirlenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

1912 Derneği Başkanı Cem Karagözlü, toplantıda Karşıyaka'nın bir spor kulübü olduğunu vurgularken, "Daha bir hafta önce yelkende Derin Baytur ile Dünya şampiyonluğu kazandık. Karşıyaka altyapı atılımı ile yıllar sonra adından söz ettirecek" dedi. Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ise, "Karşıyaka'da bu birlikteliği görmek bizim için çok önemli. Stat konusu camiamızı yaralıyor. Bu konunun artık çözülmesi gerek" ifadelerini kullandı. Karşıyakalılar daha sonra tesiste devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.

ONUR İÇİN ÇAĞRI

KARŞIYAKA taraftarları, sosyal medyada Teknik Direktör Mesut Toros ve Başkan Turgay Büyükkarcı'ya çağrı yaparak sezon başında kadrodan elenen sol bek Onur Kıntaş'ın takıma geri dönmesini istedi. Transfer yasaklısı takımın kadro derinliğine intiyaç duyduğunu belirten taraftarlar, geçen sezonun en istikrarlı isimlerinden olan altyapı patentli oyuncuyla yeniden anlaşılmasının fayda sağlayacağını belirtti. Geçen hafta Gümüşhanespor'la anlaşan Onur, kulüpteki belirsizlikler nedeniyle resmi sözleşme imzalamadan ayrıldı. Kaf-Kaf'ın sözleşmesi bittikten sonra yeni kontrat önermediği Onur, 2 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bitimine günler kala halen takım bulamadı.