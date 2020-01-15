Karşıyaka'dan Başkent temasları
İZMİR, () - ANKARA'da liglerdeki diğer kulüplerin başkanlarıyla birlikte hafta başından beri devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan Karşıyaka yönetimi, kulübün yıllardır beklediği stat, salon ve altyapı tesisiyle ilgili görüşmeler yapıyor. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Genel Sekreter Mehmet Yaya ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile bir araya geldi. Yeşil-kırmızılılar, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de bir görüşme yapacak.
Göztepe'nin yeni stadı tamamlanıp Alsancak Stadı'nın da inşaatı sürerken yıllardır yapımı davalarla yılan hikayesine dönen stadyumunun yapımını bekleyen Kaf-Kaf'a AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den de umutlu haberler geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı yemekte ağırlayıp İzmir'in sorunlarının çözümü için iş birliği mesajı veren Sürekli, uzun süredir takip ettiği Karşıyaka stadı konusunda, "Karşıyaka stadı planlanan yere yapılacak. Karşıyaka'ya yeni tesisler kazandırmayı hedefliyoruz. Basketbol için de yeni salon için girişimlerimiz başladı" açıklamasını yaptı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016