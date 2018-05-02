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Karşıyaka'dan Ankara çıkarması

İZMİR, () - SPORTİF ve mali açıdan zor günler geçiren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, yeşil-kırmızılı kulübün kurtuluşu olarak görülen yeni stadyum, yeni salon ve kulübe kazandırılacak...

Karşıyaka'dan Ankara çıkarması

İZMİR, () - SPORTİF ve mali açıdan zor günler geçiren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, yeşil-kırmızılı kulübün kurtuluşu olarak görülen yeni stadyum, yeni salon ve kulübe kazandırılacak yeni tesisler için Ankara'ya çıkarma yaptı. Büyükkarcı ve Diniz'e, yeşil-kırmızılıların eski başkanlarından İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten de eşlik etti. Karşıyaka'nın yaklaşık 55 milyon TL borç yüküyle futbolda 3'üncü Lig'e düşmesinin ardından bir yandan şirketleşme görüşmelerini sürdüren yönetim, diğer yandan kalıcı gelir kaynakları sağlamak amacıyla temaslarını sıklaştırdı. 
Başkan Turgay Büyükkarcı önderliğindeki heyet, Başkent'te öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'le bir araya geldi. Karşıyakalı kurmaylar daha sonra Yalı'ya yapılacak stadyumun ihalesini kazanan Rönesans Holding'i ziyaret ederek Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Akın'la görüştü. Ankara'da AK Parti İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli ve Hamza Dağ'la yapılan toplantıların ardından son olarak TOKİ ile temasa geçildi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın gerçekleşen görüşmelerle ilgili yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi.

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