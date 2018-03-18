Karşıyaka'da zor günler yaşanıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka, üst üste 7 yenilgi alarak 13 yıl sonra en kötü serisine imza atarken büyük umutlarla yuvaya dönen teknik direktör Cihat Arslan da yol ayrımına geldi.

Tarihinde 1973-1980 yılları arasında TFF 3'üncü Lig'de yer alan Karşıyaka, 38 yıl sonra yeniden aynı kabusu yaşamaya çok yakın. Henüz 10'uncu dakikada Tayfun'un ayağından penaltı kaçırdığı Kahramanmaraşspor maçından da sahadan 2-0 mağlup ayrılan yeşil-kırmızılılar, 2004-05 sezonundan sonra ilk kez art arda 7 maçı puansız geçti.

Kariyerinde son olarak geçen sezon başında Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u çalıştırdıktan sonra kurtarıcı olarak futbolcu ve teknik adam olarak görev yaptığı Karşıyaka'ya dönen Cihat Arslan'ın takımdaki kötü gidiş sonrası görevi bırakmayı düşündüğü, son kararı yönetimle görüştükten sonra vereceği öğrenildi.

Bu sezon ilk yarıda 6 puanı silinen, takımdan ayrılanlar sonrası altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Karşıyaka'da taraftarlar da Kahramanmaraş maçı sonrası futbolcuları protesto edip sırt çevirdi. Bu sezon 23 haftada hiç gol atamayan, maçta penaltı kaçıran Tayfun ve etkisiz kalan forvet Hakan, en çok tepki alan isimler oldu.

