Karşıyaka'da yönetime güvenoyu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Karşıyaka'da 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulla göreve gelen yönetim, 4 aylık icraatlarıyla ilgili mali kongrede üyelere rapor verip ibra edilerek güvenoyu aldı.

Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, şirketleşme görüşmeleri, takımların durumları, yeni stat ve salonla ilgili samimi açıklamalar yapıp, futbolda transfer yasağını kaldırma ve şampiyonluk sözü vermediklerini, önlerine 5 ana hedef koyduklarını söyledi. Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongrede önlerinde şirketleşmeyle ilgili iki seçenek olduğunu belirten Büyükkarcı, "Bir şubeyi devretmek veya sağlam bir sponsorluk anlaşmasıyla bu dönemi geçmek seçeneklerimiz var. Tünelin ucundaki ışık görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Hem görev süremizde kulübümüze 2 milyon 325 bin TL mali katkı sağlayan Folkart Yapı'ya hem basketbola 3 milyon 766 bin TL tutan 6 maaş ekstra ödeme yapan Yaşar Holding'e teşekkür ediyoruz" diyerek iki firmayı alkışlatan Büyükkarcı, "Yaşar Holding, maaşları ödemese, sondan ikinci devraldığımız basket takımı küme düşerdi. Folkart Yapı, futbola ödeme yapmasa puan silmeleri amatöre düşürme takip ederdi" diye konuştu.

Takımların yeni sezondaki bütçelerini yapıp kaynaklarını ayırdıklarını dile getiren Büyükkarcı, "Sporcu, SGK ve vergi ödemelerini yapacağız. Futbolda 18 milyon TL transfer yasağı var. Bu yasağı hemen açmamız mümkün değil. Yasağı kaldırabileceğimiz gün söyleyeceğiz ama 2 yıl içinde mümkün değil. Altyapımızı büyütüp tesisleşmeye gidiyoruz. Yoksa 2 yılda aynı çıkmaza gireriz" dedi.

TFF 3'üncü Lig'e düşen mevcut futbol takımının tamamıyla anlaşmak üzere olduklarını belirten Büyükkarcı, "3 milyon TL tutan eski borç ve peşinat ödemesinin 2 milyon TL'sini ben ve yönetimim hazır ettik. Parayı bu hafta ödeyeceğiz. Alacaklarının 3'te 2'sini verip yeni alacakları maaşa bağlama konusunda anlaştık. Geri kalan alacaklarından feragat ettiler. 4 ayda altyapı ve spor okulu 2 katına çıktı. Futbolda şu an asla şampiyonluk sözü veremeyiz. Kimseyi kandırmak istemiyoruz. Basketbolda oyuncu ve yeni hoca konusu son aşamada. Bütçe dışına çıkmadan 20 güne şekillenecek. Çok farklı takım olacağız. Voleybolda sistem devam edecek. Voleybol altyapı salonu yüzde 99 bitti" diye konuştu.

5 HEDEF VAR

Karşıyaka Stadı'nın durumunun İzmir'de yapılan diğer statlardan farklı olduğunu belirten başkan Turgay Büyükkarcı, stadı başa alarak kendilerine 5 hedef belirlediklerini söyledi. Büyükkarcı, "Stat için Ankara'da toplantılar, Spor Toto, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'yle görüşmeler yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ruhsat için başvuralı 1 ay oldu. Alsancak ve Göztepe statları önlerinde engel kalmamasına rağmen 5 ayda ruhsat aldı. Kaybedilmiş süremiz var. Stadımıza itiraz eden, dava açanlarla görüştük. Mahkemede müdahil olacağız. Üzerine sonuna kadar gideceğiz. Neye başvurduklarını bilmiyorlar. Davet edip projeyi anlatacağız. Kavga etmek yerine davaları çektirmeye çalışacağız. Projeyi çizdirdiğimiz yeni salon için de onayımızı aldık. 5 konu üzerinde çalışıyoruz; stat, salon, altyapı, kendi kaynaklarıyla çıkacak futbol takımı ve Avrupa şampiyonu basket takımı" dedi.

BORÇ HATALI AÇIKLANDI

Karşıyaka'da mali tablo, borç ve taslak bütçeyle ilgili bilgi veren Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Asbaşkan Cafer Aralı, 20 Ocak'ta görevi devraldıkları son kongrede kulübün toplam borcunun hatalı açıklandığını dile getirdi. Aralı, "31 Aralık 2017 itibariyle borcun açıklandığı gibi 57 milyon 612 bin TL değil 67 milyon 483 bin TL olduğunu hesapladık. Mizanda görülmeyen ve tahakkuk etmeyen borçlar tabloya yansıtılmamış. Futbolda maç başları, basket ve voleybol alacakları, faizler yansımamış" dedi.

30 Nisan itibariyle Karşıyaka'nın toplam borcunun 65 milyon 684 bin TL olduğunu belirten Aralı, yeni sezonda 33 milyon TL gelir, 29 milyon TL gider hedefledikleri belirtti. Bozulan SGK yapılandırılması ve yanlış yönlendirilen vergiyi yeni torba yasayla tekrar taksitlendireceklerini belirten Aralı, aylık 690 bin TL sigorta ve vergi ödemesi yapacaklarını söyledi.

5 FUTBOLCUDAN FEDAKARLIK

Futbol takımında önceki dönemlerde forma giymiş 4 eski yabancı ile yerlilerden Ahmet Arı'ya ödeme yaparak FIFA kanalıyla gelecek 18 puan silme ile küme düşürme cezasının önüne geçen Karşıyaka yönetimi, bu isimlerin alacaklarında önemli fedakarlık yaptığını açıkladı. Yönetim, mali kongrede borçları kapatılan eski yabancılardan Juninho'nun alacağını 410 bin Dolar'dan 220 bin Dolar'a, Shukurov'un 273 bin Dolar'dan 205 bin Dolar'a, Kovalchuk'un 211 bin Euro'dan 155 bin Euro'ya, Banahene'nin 53 bin Euro'dan 40 bin Euro'ya, Ahmet Arı'nın ise 377 bin TL'den 70 bin TL'ye indirdiğini belirtti.

ALTUĞ'DAN YENİ İTİRAZ

Karşıyaka'da geçtiğimiz 5 Nisan'da açtığı 20 Ocak'taki kongrenin iptal edilip yönetime kayyum atanması davasında kayyum talebi reddedilen eski başkan Mutlu Altuğ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Altuğ'un genel kurulun iptali ve yargılama kesinleşinceye kadar mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde kongre kararlarının durmasına dair ihtiyati tedbir kararı verilmesiyle ilgili açtığı davada ara karar veren Karşıyaka 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının usul ve yasa ile dosya kapsamına uygun bulunmayan ihtiyati tedbir kararının reddine hükmetmişti. Karşıyaka'nın mali kongresine gelen Mutlu Altuğ'un avukatı, kongre üyesi olmadığı için tüzük gereği salona alınmadı. Avukat, salona alınmamasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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