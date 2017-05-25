Karşıyaka'da yeni yönetim, ilk görüşmeleri genç futbolcularla yaptı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta takıma olan 2 milyon 422 bin TL borcu nedeniyle mevcut kadrosunu kaybetme riski yaşan Karşıyaka'da yeni yönetim, ilk görüşmeyi genç futbolculardan Ali Say, Battal, Tugay, Fatih, Anıl, Hakan ve Mustafa Değirmenci'yle yaptı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ı temsilen yönetime giren Mete Yazıcı, yönetimden Yener Yenice'yle birlikte görüştüğü futbolculara tüm alacaklarını ödeme sözü vererek 1 hafta beklemelerini istedi. Alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Anıl, Hakan, Fatih ve Ali Say'ın yanı sıra diğer 3 futbolcu, yönetimi bekleme kararı aldı.

Ligdeki farklı kulüplerden teklif aldıklarını söyleyen futbolcular, alacakları ödendiği takdirde takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediklerini bildirdi. Yaşar Holding'ten para bekleyen yönetim, 31 Mayıs'a kadar takıma ödeme yapmayı hedefliyor.

Borçları nedeniyle transfer yapması yasak olan yeşil kırmızılılarda sözleşmeleri ay sonunda bitecek Can Erdem, Tayfun, Abdülhamit, Cenk, Okan, Mahmut ve Behram gibi kilit isimlerin ise takımda kalıp kalmayacakları belirsiz. Yönetim, bu futbolcularla hem alacakları, hem de yeni sezon peşinatları konusunda anlaşıp sözleşme yenilemeye çalışacak.