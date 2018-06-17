Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka, yeni sezonun hazırlıklarına yarın gençleriyle başlayacak. A takımda sözleşmesi süren, sözleşme yenileyen futbolcular ve altyapıdan A takım için denenmeye alınan isimlerle toplam 26 futbolcu yarın saat 18.00'de Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ilk çalışmayı yapacak. Karşıyaka'da diğer futbolcular da 1 Temmuz'dan itibaren sahaya inecek. Rakiplerine göre sezonu erken açıp yoğun çalışmayı hedefleyen Karşıyaka, Temmuz ayını İzmir'de geçirecek. Yeşil-kırmızılı ekip 8-23 Ağustos tarihleri arasında ise Afyon'da kamp yapacak. İzmir temsilcisi bu hafta iç transferde Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin'le de yeniden anlaşmanın yollarını arayacak.
Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka, yeni sezonun hazırlıklarına yarın gençleriyle başlayacak. A takımda sözleşmesi süren, sözleşme yenileyen futbolcular ve altyapıdan A takım için denenmeye...
17 Haziran 2018 Pazar 13:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.