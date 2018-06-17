Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka, yeni sezonun hazırlıklarına yarın gençleriyle başlayacak. A takımda sözleşmesi süren, sözleşme yenileyen futbolcular ve altyapıdan A takım için denenmeye alınan isimlerle toplam 26 futbolcu yarın saat 18.00'de Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ilk çalışmayı yapacak. Karşıyaka'da diğer futbolcular da 1 Temmuz'dan itibaren sahaya inecek. Rakiplerine göre sezonu erken açıp yoğun çalışmayı hedefleyen Karşıyaka, Temmuz ayını İzmir'de geçirecek. Yeşil-kırmızılı ekip 8-23 Ağustos tarihleri arasında ise Afyon'da kamp yapacak. İzmir temsilcisi bu hafta iç transferde Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin'le de yeniden anlaşmanın yollarını arayacak.