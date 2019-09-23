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Karşıyaka'da voleybolda turnuva zamanı
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, 2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. 2 yıl önce hayatını kaybeden şube yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek organizasyon...
SPOR 23.09.2019, 13:12
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, 2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. 2 yıl önce hayatını kaybeden şube yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek organizasyon 27-29 Eylül tarihlerinde yapılacak. Turnuvaya Karşıyaka'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyespor, İlbank ve Sarıyer Belediyespor katılacak. Turnuvada ilk maç cuma günü saat 16.00'da İzmir BŞB ile Sarıyer Bld arasında oynanacak. Aynı gün Karşıyaka ile İlbank saat 18.00'de rakip olacak.
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