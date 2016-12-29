Karşıyaka'da Uçar ve Güneş tekrar buluştu

Yeşil kırmızılılarda Uçar ve Güneş, 1994-95 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olarak o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'e çıkan kadroda futbolcu olarak birlikte görev yaptı. İkili, 1995-96'da Süper Lig'de son olarak mücadele eden takımda da forma giydi.
Turgut Uçar, o sezon ayrıldığı Karşıyaka'ya yıllar sonra 2006-07 sezonunda ilk kez teknik direktör olarak döndüğünde Atilla Güneş takım kaptanıydı.
Futbolu 2009'da Karşıyaka'da bırakan Güneş, 2010-11 sezonunda kulüpte sportif menajer olarak işbaşı yaptı. Turgut Uçar, aynı sezon bu yıl olduğu gibi yine devre arasında teknik direktörlük görevini devralsa da bu dönem yalnız 5 lig maçında sürdü.
İkilinin yolları 6 yıl sonra yeşil kırmızılılarda tekrar kesişti. Karşıyaka'da yeni dönemde Uçar yine teknik direktör, Güneş, sportif menajer olarak görev yapacak.
Teknik direktör Uçar, takımıyla ilk antrenmanına bugün çıktı. 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da devre arası kampına girecek Karşıyaka'da izinli olan gurbetçi futbolcular, kampta takıma katılacak.
FOTOĞRAF