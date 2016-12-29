Karşıyaka'da Uçar ve Güneş tekrar buluştu

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Soner Tolungüç'ün istifasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Turgut Uçar ve Sportif Menajer Atilla Güneş'in yolları aynı kulüpte 22 yıl içinde dördüncü kez kesişti.Yeşil kırmızılılarda Uçar ve Güneş, 1994-95 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olarak o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'e çıkan kadroda futbolcu olarak birlikte görev yaptı. İkili, 1995-96'da Süper Lig'de son olarak mücadele eden takımda da forma giydi.Turgut Uçar, o sezon ayrıldığı Karşıyaka'ya yıllar sonra 2006-07 sezonunda ilk kez teknik direktör olarak döndüğünde Atilla Güneş takım kaptanıydı.Futbolu 2009'da Karşıyaka'da bırakan Güneş, 2010-11 sezonunda kulüpte sportif menajer olarak işbaşı yaptı. Turgut Uçar, aynı sezon bu yıl olduğu gibi yine devre arasında teknik direktörlük görevini devralsa da bu dönem yalnız 5 lig maçında sürdü.İkilinin yolları 6 yıl sonra yeşil kırmızılılarda tekrar kesişti. Karşıyaka'da yeni dönemde Uçar yine teknik direktör, Güneş, sportif menajer olarak görev yapacak.Teknik direktör Uçar, takımıyla ilk antrenmanına bugün çıktı. 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da devre arası kampına girecek Karşıyaka'da izinli olan gurbetçi futbolcular, kampta takıma katılacak.

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