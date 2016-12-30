Karşıyaka'da Uçar rüzgarı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da Soner Tolungüç'ün istifasıyla teknik direktörlüğü devralan Turgut Uçar, göreve hızlı başladı. İzmir'de son günlerde etkili olan kötü hava şartlarına rağmen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanlarda hırslı bir görüntü ortaya koyan yeşil kırmızılılarda teknik direktör Uçar, devre arasını en verimli şekilde geçirmek istediklerini söyleyip, "Karşıyaka'yı zaten yakından takip ediyorum. Oyuncuların bireysel gelişmeleriyle ilgili bilgi sahibiyim" dedi."Bu sezon yıllardır yapılması gereken, genç ve tecrübelilerin bir arada olduğu ideal bir takım planlaması kuruldu" diyen Uçar, "Kadroda çıkış yakalamak isteyen gençler ve kendisini kanıtlamış isimler var. İkinci yarıda sezonun ilk yarısında yakalanan başarılı çizgiyi sürdürüp TFF 1'inci Lig hedefine ulaşmak istiyoruz. Karşıyaka hedefsiz olmaz" dedi. 2 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Karşıyaka, lige kadar 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Kampta ilk maç 5 Ocak'ta Konya Anadolu Selçukspor'la yapılacak. İzinli olan Can ve Tayfun, takıma kampta katılacak.

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