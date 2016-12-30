Karşıyaka'da Uçar rüzgarı

"Bu sezon yıllardır yapılması gereken, genç ve tecrübelilerin bir arada olduğu ideal bir takım planlaması kuruldu" diyen Uçar, "Kadroda çıkış yakalamak isteyen gençler ve kendisini kanıtlamış isimler var. İkinci yarıda sezonun ilk yarısında yakalanan başarılı çizgiyi sürdürüp TFF 1'inci Lig hedefine ulaşmak istiyoruz. Karşıyaka hedefsiz olmaz" dedi. 2 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Karşıyaka, lige kadar 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Kampta ilk maç 5 Ocak'ta Konya Anadolu Selçukspor'la yapılacak. İzinli olan Can ve Tayfun, takıma kampta katılacak.
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