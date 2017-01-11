Karşıyaka'da Uçar'ın ilk heyecanı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk sınavında cumartesi günü Bugsaşspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da Teknik Direktör Turgut Uçar, 6 yıl sonra yeşil kırmızılı ekibin başında sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Karışıyaka'da teknik direktör olarak üçüncü dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, son olarak 2010-11 sezonunda 22 Şubat 2011'de Mersin İdmanyurdu'yla oynanan deplasman maçında kulübede yer aldı. "Hedefi olan bir takımız" diyen Turgut Uçar, "Bu yüzden devreye galibiyetle başlamak büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Play off potasındaki yerlerini sezon sonuna kadar korumak istediklerini belirten Uçar, "İlk yarıda takım iç sahada iyi bir ivme yakalamış. İkinci yarıda evimizdeki galibiyet oranınının yanı sıra deplasmanlardaki kazanma sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Planladığımız puan ortalamasını tutturursak zirve yarışından kopmayız. Cumartesi günü Bugsaşspor'u taraftarımız önünde yenerek devreye iyi bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

Yeşil kırmızılılarda bu sezon forma şansı bulamayan alacağı için kulübe ihtar çeken gençlerden Emircan, sözleşmesini feshetti.