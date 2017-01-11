Karşıyaka'da Uçar'ın ilk heyecanı

Play off potasındaki yerlerini sezon sonuna kadar korumak istediklerini belirten Uçar, "İlk yarıda takım iç sahada iyi bir ivme yakalamış. İkinci yarıda evimizdeki galibiyet oranınının yanı sıra deplasmanlardaki kazanma sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Planladığımız puan ortalamasını tutturursak zirve yarışından kopmayız. Cumartesi günü Bugsaşspor'u taraftarımız önünde yenerek devreye iyi bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.
Yeşil kırmızılılarda bu sezon forma şansı bulamayan alacağı için kulübe ihtar çeken gençlerden Emircan, sözleşmesini feshetti.