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Karşıyaka'da Turgut Uçar gitti

SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor mağlubiyetiyle Play-Off hattındaki yerini riske atan Karşıyaka'da Teknik Direktör Turgut Uçar istifa etti. Takımı devre arasında Soner Tolungüç'ten devraldıktan sonra yeşil-kırmızıların dümeninde...

Karşıyaka'da Turgut Uçar gitti
SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor mağlubiyetiyle Play-Off hattındaki yerini riske atan Karşıyaka'da Teknik Direktör Turgut Uçar istifa etti.
Takımı devre arasında Soner Tolungüç'ten devraldıktan sonra yeşil-kırmızıların dümeninde 5 maça çıkan Uçar, geçtiğimiz cumartesi günü futbolculardan Ali Say'ın kadro dışı bırakılmasının ardından Başkan Mutlu Altuğ'un yaptığı, oyuncuya kanat geren açıklamaya tepki gösterip istifa resti çekmişti. Karşıyaka, futbolcu olarak da forma giydiği kulüpte üçüncü kez görev alan tecrübeli teknik adam yönetiminde deplasmanda oynadığı 2 maçı kazanırken iç sahadaki 3 maçta gol atamayarak 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Kaf-Kaf'ta daha önce 2010-11 sezonunda da 5 maçta görev yaptıktan sonra ayrılan Uçar, veda açıklamasında, "Benim olduğum yerde futbolcuya dayalı düzen olamaz" dedi. Turgut Uçar, "Bu evrensel futbolun kurallarındandır. Başarı, daima iyi konulmuş kurallarla gelir. Bu söz bana değil Onursal Başkan Selçuk Yaşar'a ait. 1994-95 sezonunda Karşıyaka'da şampiyonluk yaşadığımda Yaşar'ın hediye ettiği kitapta okuduğum bu sözleri hayatımın prensiplerinden kabul ettim. Bu kurallara hem yönetim, hem teknik direktörler hem de futbolcular uymalı. Kulüplerde kuralları koymak ve uygulamak önemli" diye konuştu.

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