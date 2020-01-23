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Karşıyaka'da Tugay'dan Büyükkarcı'ya yanıt

SPOR 23.01.2020, 15:02
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Karşıyaka'da Tugay'dan Büyükkarcı'ya yanıt

İZMİR, () - 

MAVİŞEHİR'de Karşıyaka Spor Kulübü'nün altyapı tesisi yapmak için tahsisini talep ettiği araziyle ilgili Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetimle arası gerilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeşil-kırmızılıların açıklamasına yanıt verdi. Yerel bir sitede yaptığı açıklamalar sonrası Başkan Büyükkarcı ve yönetiminin kendisine yönelik, "Kulübümüzün menfaatlerini engelleyecek en ufak bir hareket sert biçimde karşılık bulacaktır" eleştirisi getirdiği Tugay, "Altyapı tesisine karşı değiliz, kulübün yönetimine müdahale etmiyoruz" dedi.
Karşıyaka Belediyesi'nin, kulübün bugünkü çıkışı sonrası, "Kamuoyuna zorunlu açıklama" başlağıyla yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Karşıyaka'mızın en değerli kurumu ve markası olarak gördüğümüz ve bugüne kadar gücümüz ölçüsünde maddi-manevi yanında yer almak ve hiçbir tartışmanın içine sokmamak adına özen gösterdiğimiz kulübümüzün yönetim kurulunca yapıldığı belirtilen açıklamayı büyük bir üzüntü ve endişeyle okuduk. Yanlış anlamalara mahal vermemek adına bilgilendirmek isteriz ki;
1) Bir tv programında sorulan soruya karşılık belediye başkanımız verdiği cevapta; Altyapı tesisi yapmak üzere tahsis edileceği söylenen alanın tahsisine kesinlikle karşı çıkılmamış, ancak kulübün önceliğinin stat ve borçların ödenmesi olduğu, bunlar hallolmadıkça kulübün gerçek sıkıntılarının çözülmemiş olacağı söylenmiştir. Bu ifadeden, bu alanın kulübe verilmesine karşı çıkıldığı yorumu ya yanlış anlamadır, ya da çarpıtmaya çalışmadır. Bunu şiddetle reddediyoruz.
2) Şu anda kurumsal olarak Karşıyaka Belediyesi ve kişisel olarak Belediye Başkanımız kulübe yapılacak her türlü desteğe, stat yapımına, maddi-manevi katkıya hiç bir anlamda olumsuz bakmadığı gibi, katkı vermek ve kolaylaştırmak adına elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu konuda geçmişten gelen olumsuzlukların bugünkü belediye başkanımıza karşı bir algı oluşturmak için kullanılmaya çalışılması esef vericidir.
3) Belediye başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren, belediyenin sahip olduğu sıkıntılı şartlara ve dar imkanlara rağmen, maddi-manevi kulübümüzün yanında yer almıştır. Belgeleri kayıtlarımızda mevcut olan maddi destekler yasaların izin verdiği ölçüde altyapı ve tesislere destek amaçlıdır. Kurumlarımızı daha fazla tartışmanın içine sokmamak adına ayrıntıya girmeyi doğru bulmuyoruz. Ancak talep edilmesi halinde hepsi açıklanabilir durumdadır. Bu arada kulüp yönetimimiz belediyeden hangi talepte bulunmuş ve belediyece karşılanmamıştır? Bu konuya açıklık getirilirse büyük memnuniyet duyarız.
4) Stat ihtiyacı ve borçlar kulübümüzün önündeki en önemli sorunlardır. Bu sorunlar üzerinden siyaset yapılması, siyasi istismarlara kulübün aracı edilmesi bizi en çok rahatsız etmeye devam eden konudur. Bu çerçevede belediye başkanımız özenli davranmaya devam edecektir. Kulüp yönetimimizin de bazı siyasetçilerin kulüp üzerinden siyasi rant çabasına izin verilmemesine özen göstermesi en öncelikli dileğimizdir. 
5) Karşıyaka Spor Kulübü'müze bahsi geçen alanın tahsis edilmesine hiçbir şekilde karşı değiliz ve kolaylaştırmak için bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ancak bu vesileyle söylemek isteriz ki kulübümüze verilen her sözün yerine getirilmesi konusunda biz de takipçi olacağız. Bu sözlerin başında stadın ihaleye çıkılması sözü vardır ve şimdi bahsi geçen alanın kulübe altyapı için tahsisi de eklenmiştir. Stadın ihalesinin bir an önce yapılması ve inşaatın başlamasının en önemli ihtiyaç olduğunu dile getirmemizin yönetime müdahale olarak yorumlanmadığına inanmak istiyoruz. 
Yanlış anlamalar ve bizim dışımızda geliştiğini düşündüğümüz üçüncül etkilerden kaynaklandığına inandığımız bu beyana karşı sadece kendimizi savunmak adına bu açıklamayı yapmayı zorunlu hissettik. Kulüp yönetimimize inanıyor, saygı duyuyor ve bugüne kadar yaptığımız gibi gücümüz ölçüsünde her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu tekrar dile getirmek istiyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla."
 

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