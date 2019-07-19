Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Karşıyaka'da Toros'tan yoğun mesai

İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde günde çift idmanla sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, özellikle genç oyuncuları psikolojik olarak da lige hazırlıyor. Geçen...

Karşıyaka'da Toros'tan yoğun mesai

İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde günde çift idmanla sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, özellikle genç oyuncuları psikolojik olarak da lige hazırlıyor.
Geçen sezon elde edilen önemli başarının ardından kendilerinden beklentilerin yükseldiğini ve bunun bilincinde olduğunu belirten Mesut Toros, "Geçen sezon ortaya koyduğumuz performansın ardından taraftarımız, camiamız bizden bunu sürdürmemiz ve daha iyisini yapmamızı bekliyor. Bunun bilincindeyiz. Oyuncuları sahada hem fizik hem de kafa olarak hazır hale getirmek için yoğun caba harcıyoruz. Genç oyuncularımızın yeteneklerini sahaya yansıtması için kafalarında güçlü ve hazır olması lazım" dedi.
Toros, "Taraftarımız her zaman her yerde yanımızda oldu. Bu sezonda ilk maçtan itibaren tribünleri doldurup bize en büyük itici gücü vereceklerine inancım tam. Biz tek yumruk olduğumuz sürece bu armayı layık olduğu yere taşıyabilecek potansiyelimiz var" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.