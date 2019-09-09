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Karşıyaka'da Toros sıkıntılı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 2 maçta 1 puanla başlayan Karşıyaka'da, geçen sezon düşme hattından devraldığı takıma Play-Off oynatan isim olan teknik direktör Mesut Toros, henüz 2 haftada yol ayrımına geldi. Sezon başında Karşıyaka...
SPOR 09.09.2019, 13:57
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 2 maçta 1 puanla başlayan Karşıyaka'da, geçen sezon düşme hattından devraldığı takıma Play-Off oynatan isim olan teknik direktör Mesut Toros, henüz 2 haftada yol ayrımına geldi. Sezon başında Karşıyaka ile 2 yıllığına sözleşme yenileyen tecrübeli teknik adam, kadrodan elediği Battal ve Onur yüzünden kendisine sosyal medyada lig dahi başlamadan tepki yağdıran taraftarlar nedeniyle demoralize oldu. Toros'a cephe alıp görevden ayrılmasını isteyen grubun tepkisi 1-1 berabere biten Büyükçekmece Tepecikspor ve 2-1 kaybedilen Kozanspor maçının ardından artarak devam etti.
Mesut Toros'un sezon başından bu yana taraftarla arasında gerilim yaşanırken Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimden kendisine destek veren tek bir açıklama gelmemesine de çok kırıldığı öğrenildi. Toros'un yakın çevresine, geçen sezonki başarılı tablodan sonra taraftarın bir kısmı tarafından kendisine gösterilen vefasızlıktan ve aylardır yalnız bırakılmaktan yakındığı belirtildi. Başkan Büyükkarcı'yla görüşmeyi bekleyen teknik adam, kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verecek. Mesut Toros'u istemeyen taraftar grubu, takımın başında Atilla Güneş'i görmek istiyor. Sıkıntılı süreçte aylardır futbol şube yönetimi olmayan Karşıyaka'da geçen hafta şube başkanlığına yönetim dışından İbrahim Palaoğlu getirilmişti.
Mesut Toros'un sezon başından bu yana taraftarla arasında gerilim yaşanırken Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimden kendisine destek veren tek bir açıklama gelmemesine de çok kırıldığı öğrenildi. Toros'un yakın çevresine, geçen sezonki başarılı tablodan sonra taraftarın bir kısmı tarafından kendisine gösterilen vefasızlıktan ve aylardır yalnız bırakılmaktan yakındığı belirtildi. Başkan Büyükkarcı'yla görüşmeyi bekleyen teknik adam, kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verecek. Mesut Toros'u istemeyen taraftar grubu, takımın başında Atilla Güneş'i görmek istiyor. Sıkıntılı süreçte aylardır futbol şube yönetimi olmayan Karşıyaka'da geçen hafta şube başkanlığına yönetim dışından İbrahim Palaoğlu getirilmişti.
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